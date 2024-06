Résultat des européennes à Bono : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Bono : un éclairage démographique

Quel portrait faire de Bono, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 2 581 habitants répartis dans 1 528 logements, cette localité présente une densité de 373 habitants par km². Avec 196 entreprises, Le Bono se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 29 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,91 % ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 39,94% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 50,78% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 456,20 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Bono, les enjeux locaux, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, se joignent aux objectifs européens.