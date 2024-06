En direct

19:17 - Sur qui vont se porter les voix de la Nupes à Crach ? L'union de la gauche aux législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 18,91% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 6,59% à Crach, contre 28,55% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir...

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Crach ? Le nombre de bulletins en faveur de la liste de Jordan Bardella sera une des clés pour cette européenne 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Crach semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Les derniers chiffres à Crach Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,11% contre 37,03% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 33,97% contre 66,03%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Crach quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 14,35% au premier tour, contre 34,83% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le second tour restera sur cette partition, qui verra également le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche il y a cinq ans à Crach Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, la liste RN avait enregistré 21,25% des suffrages. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 28,55%.

11:45 - Crach : élections européennes et dynamiques démographiques A la mi-journée des européennes, Crach fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 3 422 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 366 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (68,3 %) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 46,22% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,18%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 37 342 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. Crach incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Crach ? Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Crach, 63,09% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au cours des scrutins européens précédents, les 3 503 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 38,3% des inscrits sur les listes électorales de Crach (Morbihan). Le taux d'abstention était de 47,93% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Crach pour les européennes À Crach, le niveau de participation sera immanquablement un critère déterminant des européennes 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,29% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 80,84% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 476 personnes. Pour comparer, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 54,01% au premier tour et seulement 54,69% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Crach ? La situation géopolitique actuelle serait notamment en mesure de pousser les habitants de Crach à ne pas rester chez eux.