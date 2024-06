Résultat des européennes à Bort-les-Orgues : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Bort-les-Orgues : impact de la démographie et de l'économie locale

Comment la population de Bort-les-Orgues peut-elle influencer le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 21% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,7%. En outre, le taux de familles propriétaires (61,37%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 283 euros par an peut être révélateur de disparités socio-économiques locales. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (17,11%) et le nombre de résidences HLM (4,9% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Bort-les-Orgues mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,01% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.