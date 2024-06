En direct

19:06 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes à Rezé ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait atteint 11,21% à Rezé, contre 21,23% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré son excellent résultat lors des législatives, en 2022. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Rezé, le binôme Nupes avait en effet enregistré 49,55% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 48% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Rezé, entre les 21,23% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,49% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,2% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour le RN de Jordan Bardella à Rezé ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN va être le déterminant localement pour cette européenne. Les instituts de sondage annoncent un Jordan Bardella entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait l'amener à 20% à Rezé, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais Rezé n'est pas la France et on note que le parti n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les analyses les plus hâtives.

15:02 - Avantage Renaissance à Rezé ? Marine Le Pen se trouvait largement derrière dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 11,52% contre 27,49% pour Emmanuel Macron et 34,78% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième tour de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron s'imposant avec 77,22% contre 22,78% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 8,43%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 49,55% des voix. Rezé choisira d'ailleurs un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, finalement vainqueur localement avec 63,63%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Yannick Jadot à Rezé Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? C'est Yannick Jadot qui l'emportait à Rezé lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 24,49% des suffrages. La liste devançait celle de Nathalie Loiseau avec 21,23% dans la localité. Raphaël Glucksmann terminait troisième, avec 11,21%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Rezé : ce qu'il faut savoir En pleine campagne électorale européenne, Rezé se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 42 998 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 3 217 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (22,88 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 2 177 résidents étrangers, représentant 5,06% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,9%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 485 euros par an. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Rezé montre l'attachement des habitants aux idées de l'Union européenne.

10:30 - Perspectives de la participation lors des dernières européennes à Rezé Comment votent habituellement les électeurs de cette agglomération ? Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 15 666 inscrits sur les listes électorales à Rezé, 47,04% étaient restés chez eux, contre une abstention de 55,66% en 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes à Rezé sont lancées À Rezé, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera indéniablement l'ampleur de la participation. Les populations des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 31 165 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 28,44% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 25,05% au premier tour. En proportion, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,22% au premier tour. Au second tour, 48,16% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.