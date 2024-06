En direct

19:15 - À Saint-Aignan-Grandlieu, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était élevé à 9,65% à Saint-Aignan-Grandlieu, contre 18,77% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent résultat lors des législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Aignan-Grandlieu, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 31% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,82% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,14% pour Yannick Jadot, 3,38% pour Fabien Roussel et 2,57% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry (5,91% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (14,21% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,89% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat pour la liste RN lors des européennes à Saint-Aignan-Grandlieu ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Saint-Aignan-Grandlieu. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour s'attendre à 32% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Saint-Aignan-Grandlieu plutôt pour Macron en 2022 Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,04% contre 27,73% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 39,69% contre 60,31%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Aignan-Grandlieu quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 20,69% au premier tour, contre 31,00% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra encore le binôme LFI-PS-PC-EELV remporter le scrutin.

12:45 - En 2019, des élections européennes très instructives Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut de nouveau sembler pertinent au moment du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Saint-Aignan-Grandlieu, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait pris la première place, glanant 22,59% des votes contre Nathalie Loiseau à 18,77% et Yannick Jadot à 14,21%. Dans le détail, 302 électeurs avaient alors été séduits par le RN dans la ville.

11:45 - Les défis socio-économiques de Saint-Aignan-Grandlieu et leurs implications électorales À Saint-Aignan-Grandlieu, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,21%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (82,77%) met en relief l'importance des thématiques de logement et d'urbanisation. Le taux de familles possédant au moins une voiture (91,2%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 525 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,87%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,61%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Aignan-Grandlieu mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,9% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Saint-Aignan-Grandlieu Au fil des précédents scrutins européens, les 4 036 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les dernières élections européennes, 44,88% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Aignan-Grandlieu avaient participé à l'élection. La participation était de 43,0% il y a dix ans. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Saint-Aignan-Grandlieu L'un des facteurs forts des européennes 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Saint-Aignan-Grandlieu. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,1% au premier tour et seulement 46,25% au deuxième tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 78,49% dans la ville. La participation était de 78,59% au premier tour, ce qui représentait 2 547 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.