Résultat des européennes à Boulieu-lès-Annonay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:21 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Boulieu-lès-Annonay pour ces européennes 2024 ? Une autre incertitude qui enveloppe ces élections européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 16,82% des voix dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 5,48% à Boulieu-lès-Annonay, contre 21,68% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 21,68% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,08% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 34,11% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Bardella donnent de l'espoir à Boulieu-lès-Annonay Le nombre d'électeurs glanés par la liste portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour cette élection européenne au niveau local, comme dans le reste du pays. Si dans toute la France, les sondages d'opinion chiffrent une évolution moyenne du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à environ 30% dans la commune), on remarque néanmoins que ce dernier n'a visiblement gagné que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les inscrits de Boulieu-lès-Annonay penchaient pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Boulieu-lès-Annonay lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,08%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 27,38%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 49,39% contre 50,61%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 18,45% au premier tour, contre 34,11% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il ne fera pas mieux au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Boulieu-lès-Annonay Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Boulieu-lès-Annonay, avec 24,83%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 21,68% et Yannick Jadot à 13,17%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Boulieu-lès-Annonay et leurs implications électorales Dans la ville de Boulieu-lès-Annonay, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,03% et une densité de population de 236 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un salaire moyen mensuel net de 2221,03 euros/mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 880 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,16%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,00%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Boulieu-lès-Annonay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,64% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Boulieu-lès-Annonay L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, parmi les 901 personnes en âge de voter à Boulieu-lès-Annonay, 44,18% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 57,92% en 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Boulieu-lès-Annonay, 62,66% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à Boulieu-lès-Annonay : l'abstention au cœur des préoccupations L'un des facteurs essentiels des européennes sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Boulieu-lès-Annonay. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 20,3% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 20,68% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les habitants des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?