En direct

19:28 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins de la Nupes à Saint-Clair ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 4,78% à Saint-Clair, contre 30,7% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Saint-Clair, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 15,61% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,46% pour Yannick Jadot, 1,67% pour Fabien Roussel et 2,9% pour Anne Hidalgo).

17:08 - À Saint-Clair, un Rassemblement national favori ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera l'observation majeure au niveau local pour ces élections du Parlement européen. En mettant de côté les législatives, la progression du RN semble déjà puissante à Saint-Clair entre Jordan Bardella en 2019 (18,93%) et Marine Le Pen en 2022 (23,75% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de dix points comparé à 2019 ou même 2022 dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 28% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Clair C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Clair lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,22%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,75%. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,12% contre 57,88%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Clair quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,72% au premier tour, contre 34,63% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va cumuler le plus de votes, avec 69,14% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Saint-Clair en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Lors des élections du Parlement européen à l'époque, la liste RN avait enregistré 18,93% des voix. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 30,7%.

11:45 - Les données démographiques de Saint-Clair révèlent les tendances électorales Quel impact aura la population de Saint-Clair sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,44% et une densité de population de 185 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (92,34%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 622 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,40%) et le nombre de résidences HLM (1,32% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,38%), témoigne d'une population instruite à Saint-Clair, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Saint-Clair Au cours des dernières années, les 1 284 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, lors des élections européennes, 40,84% des électeurs de Saint-Clair avaient déserté les urnes, contre une abstention de 49,2% pour le scrutin européen de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Election à Saint-Clair : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes La participation sera immanquablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Saint-Clair. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des Français pourrait en effet renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Clair . Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 17,22% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 14,83% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.