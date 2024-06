Résultat des européennes à Bourg-Argental : l'élection 2024 en direct

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Bourg-Argental

La composition démographique et socio-économique de Bourg-Argental détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 9,86% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec 43,79% de population active et une densité de population de 144 habitants par km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (27,93%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 170 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,87%) et le nombre de résidences HLM (13,15% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Bourg-Argental mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,82% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.