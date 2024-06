Résultat des européennes à Saint-Julien-Molin-Molette : l'élection 2024 en direct

Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait atteint 7,43% à Saint-Julien-Molin-Molette, contre 15,86% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. A l'issue du premier tour des législatives à Saint-Julien-Molin-Molette, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 42,88% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

À Saint-Julien-Molin-Molette, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 24,3% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,11% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Les électeurs de Saint-Julien-Molin-Molette plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle

Saint-Julien-Molin-Molette avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,11%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 32,32% des voix. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 44,72% contre 55,28%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Julien-Molin-Molette quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 11,39% au premier tour, contre 42,88% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra encore le binôme LFI-PS-PC-EELV remporter le scrutin.