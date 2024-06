En direct

19:17 - Les voix de la Nupes observés La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 17,49% des voix dans la commune. Une performance à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 5,74% à Bourgvallées, contre 23,14% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Bourgvallées ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces élections au niveau local, comme dans le reste du pays. Les sondages d'opinion annoncent une liste Jordan Bardella à environ 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des précédentes européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait le porter à 34% à Bourgvallées, soit dix points de plus également que ses 24,6% au niveau local. Mais Bourgvallées n'est pas la France et on remarque que le parti n'a grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les votants de Bourgvallées penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Bourgvallées lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,69%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 27,14%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 40,25% contre 59,75%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 14,86% au premier tour, contre 45,79% pour le binôme Les Républicains. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant encore le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des européennes Regarder en arrière apparait encore une fois comme indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Bourgvallées, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, avait pris la première place, récoltant 24,6% des votes face à Nathalie Loiseau à 23,14% et Yannick Jadot à 13,83%.

11:45 - Comment la composition démographique de Bourgvallées façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Bourgvallées, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des européennes. Avec 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,97%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Un salaire moyen mensuel net de 2126,68 euros/mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 275 votants. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,66%) et le nombre de résidences HLM (1,66% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Bourgvallées mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,92% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Bourgvallées Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? Durant les dernières élections européennes, sur les 1 350 inscrits sur les listes électorales à Bourgvallées, 57,03% avaient pris part à l'élection, contre une participation de 45,63% lors du scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,12%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Bourgvallées : les européennes débutent À Bourgvallées, l'une des clés de ces européennes sera sans nul doute l'ampleur de la participation. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des foyers français est notamment susceptible de ramener les habitants de Bourgvallées dans les isoloirs. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 20,7% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 21,09% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,75% au premier tour et seulement 49,26% au second tour.