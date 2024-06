En direct

19:17 - À Bournezeau, qui vont adopter les électeurs de la gauche ? En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait atteint 30,97% à Bournezeau, contre 5,1% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a fait long feu. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Bournezeau, le binôme Nupes avait en effet cumulé 16,16% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,47% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,68% pour Yannick Jadot, 1,52% pour Fabien Roussel et 2,23% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de droite à Bournezeau ? Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Bournezeau. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi l'amener à 28% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Bournezeau plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Bournezeau avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,42%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 41,6% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 35,95% contre 64,05%. Le RN ratait aussi la première marche à Bournezeau quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 16,71% au premier tour, contre 31,86% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui glanera le plus de suffrages, avec 64,71% sur la seule circonscription couvrant Bournezeau.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Bournezeau il y a cinq ans ? Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs à l'époque, la liste de Bardella finissant deuxième à 18,49% aux élections européennes. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première place avec 30,97%.

11:45 - Les données démographiques de Bournezeau révèlent les tendances électorales Quelle influence la population de Bournezeau exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 54 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 5,8%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (84,8%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 129 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,97%) et le nombre de résidences HLM (6,16% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Bournezeau mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,75% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Bournezeau ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Sur l'ensemble du territoire, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Bournezeau, 70,35% des votants n'avaient pas participé. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2019, lors des élections européennes, parmi les 1 212 personnes en âge de voter à Bournezeau, 49,83% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 62,46% lors du scrutin de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Bournezeau Ce dimanche, lors des élections européennes à Bournezeau, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 2 479 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,72% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,8% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La situation géopolitique actuelle est de nature à impacter la stratégie de vote des électeurs de Bournezeau.