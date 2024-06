Résultat des européennes à Saint-Hilaire-le-Vouhis : l'élection 2024 en direct

Le nombre de bulletins du RN sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces européennes 2024. Si on tient compte de la progression du RN prédite par les sondages à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier pourrait se situer à environ 33% à Saint-Hilaire-le-Vouhis. Une projection qui semble coller avec les électeurs déjà grappillés par le parti sur place entre les européennes 2019 (23,75%) et Marine Le Pen en 2022 (27,98% au premier tour de la présidentielle) : un bond de 4 points qui peut encore grimper.

Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un beau résultat pour le RN à Saint-Hilaire-le-Vouhis. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la ville avec 23,26% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme LREM sur la circonscription du secteur. Lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 29,68% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 27,98% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,34%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 52,63% devant Marine Le Pen (47,37%).

11:45 - Élections européennes à Saint-Hilaire-le-Vouhis : impact de la démographie et de l'économie locale

La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Hilaire-le-Vouhis façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 41% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 4,3% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,67%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 350 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,19%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,57%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Hilaire-le-Vouhis mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,53% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.