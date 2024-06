En direct

19:21 - À Rurange-lès-Thionville, quel candidat vont désigner les électeurs de la Nupes ? La gauche unie aux législatives étant déjà morte, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 18,47% des bulletins dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 3,81% à Rurange-lès-Thionville, contre 26,21% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 26,21% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,76% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,69% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Rurange-lès-Thionville avant les européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Rurange-lès-Thionville fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 27,71% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,99% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Rurange-lès-Thionville ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,99% contre 34,76% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 43,96% contre 56,04%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 24,84% au premier tour, contre 36,69% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui glanera le plus de votes, avec 62,66% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Rurange-lès-Thionville il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait remporté les européennes à l'époque. Le bulletin avait glané 27,71% des votes, soit 240 voix, contre Nathalie Loiseau à 26,21% et Yannick Jadot à 14,43%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Rurange-lès-Thionville : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Rurange-lès-Thionville comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 938 logements pour 2 374 habitants, la densité de la commune est de 282 habitants/km². L'existence de 84 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (94,14 %) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 31,93% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 4,53%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 44 862 €/an. À Rurange-lès-Thionville, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des dernières élections européennes à Rurange-lès-Thionville Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. A l'occasion des dernières européennes, 906 inscrits sur les listes électorales de Rurange-lès-Thionville (Moselle) avaient participé au vote (soit 46,49%), à comparer avec une participation de 37,83% il y a 10 ans. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes débutent à Rurange-lès-Thionville : la participation en question Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Rurange-lès-Thionville ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,03% au niveau de la commune. La participation était de 78,49% au deuxième tour, soit 1 536 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 41,39% au premier tour. Au deuxième tour, 39,89% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Rurange-lès-Thionville cette année ? Les jeunes générations expriment souvent une désaffection pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?