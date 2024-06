Résultat des européennes à Boussois : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Déjà des tendances à retenir Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un joli score pour le RN à Boussois. Le parti s'était placé en tête dans la ville avec 35,95% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Divers gauche (Boussois n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 45,72% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 19,69% et Emmanuel Macron troisième avec 16,68%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 66,36%, devant Emmanuel Macron à 33,64%.

12:45 - À Boussois, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Regarder en arrière peut encore sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? 45,74% des voix s'étaient tournées vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Ian Brossat à 12,54% et Nathalie Loiseau à 10,29%. Le mouvement d'extrême droite s'était imposé avec pas moins de 489 habitants de Boussois passés par les isoloirs.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Boussois La composition démographique et la situation socio-économique de Boussois contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 15,64% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 514 habitants/km² et 41,55% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2029,52 euros par mois, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,09%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,96%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Boussois mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,72% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Boussois : la mobilisation des citoyens aux européennes Au cours des dernières consultations politiques, les 3 181 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Durant les européennes 2019, le taux de participation atteignait 51,27% au niveau de Boussois (Nord), à comparer avec une participation de 39,82% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Boussois ? L'une des clés de ces élections européennes sera à n'en pas douter l'abstention à Boussois. Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 25,29% dans la ville. Le taux d'abstention était de 27,32% au second tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?