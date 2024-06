Résultat des européennes à Marpent : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse socio-économique de Marpent : perspectives électorales

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Marpent mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des européennes. Avec 35% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 21,83%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (61,19%) met en exergue le poids des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 039 €/an peut être symptomatique d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (24,18%) révèle des besoins de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,93%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Marpent mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,86% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.