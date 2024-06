Résultat des européennes à Boutigny-sur-Essonne : l'élection 2024 en direct

11:45 - Boutigny-sur-Essonne : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Quel portrait faire de Boutigny-sur-Essonne, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 1 362 logements pour 2 950 habitants, la densité de la ville est de 188 habitants/km². Avec 200 entreprises, Boutigny-sur-Essonne est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 16,02 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 28,22 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,62% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 46,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 625,89 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Boutigny-sur-Essonne démontre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Union européenne.