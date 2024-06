Résultat des européennes à Moigny-sur-École : l'élection 2024 en direct

En direct

17:25 - Résultat favorable à Hayer à Moigny-sur-École ? Moigny-sur-École avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,98%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 29,11% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 46,08% contre 53,92%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 19,82% au premier tour, contre 26,31% pour le binôme Ensemble !. Ce démarrage en demi-teinte ne va pas empêcher le RN de finir au sommet au second tour avec 19,82%.

12:45 - À Moigny-sur-École, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Moigny-sur-École lors des dernières élections des eurodéputés, avec 25% des suffrages. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 23,78% dans la cité. Yannick Jadot échouait troisième, avec 11,46%.

11:45 - Moigny-sur-École : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Moigny-sur-École, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 621 logements pour 1 279 habitants, la densité de la ville est de 103 habitants/km². Avec 114 entreprises, Moigny-sur-École permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 15,02 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 27,8 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 40,33% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 44,3% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 302,79 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Moigny-sur-École, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Moigny-sur-École : retour sur la participation aux dernières élections européennes Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 596 personnes en âge de voter à Moigny-sur-École, 54,48% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 46,94% il y a 10 ans. Y aura-t-il une hausse de la participation des électeurs français aux élections européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Moigny-sur-École À Moigny-sur-École, la participation constituera l'une des clés des élections européennes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,39% au premier tour et seulement 50,65% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Moigny-sur-École ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 18,6% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 18,97% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.