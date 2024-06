Résultat des européennes à Bouvron : l'élection 2024 en direct

17:02 - Avantage Hayer à Bouvron ?

Bouvron avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,86%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 29,1% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 38,13% contre 61,87%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 16,33% au premier tour, contre 37,77% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Bouvron, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la défaite de l'ancien FN.