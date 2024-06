Résultat des européennes à Brandérion : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Brandérion, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 23% des suffrages dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 6,7% à Brandérion, contre 22,51% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 22,51% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 29,82% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 44,97% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Que vont choisir les votants de Brandérion ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera scruté à la loupe au niveau local pour cette européenne 2024. Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Brandérion. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi prévoir 36% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Brandérion penchaient pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Brandérion lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,82%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 27,44%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,65% contre 56,35%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Brandérion par la suite, lors des élections du Parlement, avec 19,08% au premier tour, contre 44,97% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il en ira de même au second tour, laissant encore le binôme LREM l'emporter.

12:45 - 26,12% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Brandérion Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, 152 votants de Brandérion avaient été séduits par le parti lepéniste à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, enregistrait ainsi 26,12% des votes face à Nathalie Loiseau à 22,51% et Yannick Jadot à 15,12%.

11:45 - Élections européennes à Brandérion : impact de la démographie et de l'économie locale La structure démographique et socio-économique de Brandérion détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 39% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,94%. En outre, le taux de ménages propriétaires (76,88%) met en relief le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (9,08%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 594 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,89%) révèle des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,2%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Brandérion mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 20,8% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Brandérion Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17h. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette localité ? Au moment des européennes 2019, sur les 613 personnes en âge de voter à Brandérion, 57,83% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 49,49% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Brandérion À Brandérion, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement l'abstention. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 82,82% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 80,84% au second tour, c'est-à-dire 890 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,85% au premier tour et seulement 51,59% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Brandérion pour les élections européennes ? La guerre au Moyen-Orient et ses répercussions sur l'économie mondiale sont de nature à renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Brandérion (56700).