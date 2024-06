15:02 - Avantage Hayer à Languidic ?

Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,21% contre 27,81% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 44,08% contre 55,92%. Le RN n'a pas plus convaincu à Languidic par la suite, lors des élections législatives, avec 23,97% au premier tour, contre 34,87% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Languidic, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée lors du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national.