En direct

19:08 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Hennebont pour ces élections européennes ? La Nupes ayant explosé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Hennebont, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,74% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une somme à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,96% pour Yannick Jadot, 3,8% pour Fabien Roussel et 2,21% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 7,37% à Hennebont, contre 21,73% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du Parti communiste.

17:08 - Qui vont élire les supporters de la droite à Hennebont ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera le principal enseignement à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. Les intentions de vote annoncent une liste Bardella à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat de 2019. Selon une simple addition, cette tendance doit l'amener à 28% à Hennebont, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais Hennebont n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les prévisions les plus hâtives.

15:02 - Avantage Hayer à Hennebont ? Chez les habitants d'Hennebont, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec seulement 21,19%, la cheffe de file du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 29,45% et 22,38% des voix. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 36,35% contre 63,65%. Avec 17,65%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 34,77% du binôme LREM au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - 21,73% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Hennebont Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut toujours sembler logique au moment du scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Hennebont lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 21,73% des voix. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 18,78% dans la localité. Yannick Jadot terminait troisième, avec 17,19%.

11:45 - Hennebont : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Hennebont foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 15 746 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 883 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 4 283 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (78,04 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 339 personnes (2,14%) favorise une richesse culturelle inestimable. Malgré un taux de chômage de 12,57%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2099,16 € par mois. Hennebont incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Hennebont Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures. Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières consultations politiques. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, 47,55% des inscrits sur les listes électorales d'Hennebont (Morbihan) avaient déserté les urnes. L'abstention était de 56,25% il y a dix ans.

09:30 - Abstention à Hennebont : les leçons des précédentes élections À Hennebont, l'un des critères essentiels de ce scrutin européen sera incontestablement le niveau de participation. Les populations des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 22,91% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 24,62% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,79% au premier tour. Au deuxième tour, 49,52% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Hennebont ?