Résultat des européennes à Braud-et-Saint-Louis : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur qui vont se transférer les supporters de la Nupes à Braud-et-Saint-Louis ? La Nupes étant déjà morte, que décideront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier round des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 15,37% des bulletins dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 3,76% à Braud-et-Saint-Louis, contre 14,34% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (5,2% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (6,45% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,43% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Braud-et-Saint-Louis avant les européennes ? Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Braud-et-Saint-Louis. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour prévoir 55% dans la ville cette fois ?

15:02 - Un petit avantage pour le RN Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient offert un excellent score pour le Rassemblement national à Braud-et-Saint-Louis. Le parti était arrivé en tête dans la cité avec 52,62% au 1er round et surtout 72,62% au deuxième sur l'unique circonscription de la zone. Il a même récolté un poucentage plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques mois plus tôt. Elle avait accumulé 46,08% au 1er tour et 69,45% au 2e dans la ville.

12:45 - À Braud-et-Saint-Louis, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Braud-et-Saint-Louis, avec 45,34%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 14,34% et Yannick Jadot à 6,45%.

11:45 - Analyse socio-économique de Braud-et-Saint-Louis : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Braud-et-Saint-Louis comme partout ailleurs. Avec une population de 1 510 habitants répartis dans 861 logements, cette ville présente une densité de 31 habitants par km². Avec 78 entreprises, Braud-et-Saint-Louis se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (66,2 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 22,27% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 40,7% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 59,20 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Ainsi, à Braud-et-Saint-Louis, les spécificités locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Braud-et-Saint-Louis : les chiffres clés Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. Au fil des consultations politiques précédentes, les 1 540 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes de 2019, parmi les 593 inscrits sur les listes électorales à Braud-et-Saint-Louis, 48,52% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 55,94% il y a 10 ans.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Braud-et-Saint-Louis : scrutin en cours À Braud-et-Saint-Louis, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera indiscutablement l'ampleur de la participation. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 73,43% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 72,81% au deuxième tour, soit 905 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre aux portes de l'Europe serait capable de modifier les décisions que prendront les habitants de Braud-et-Saint-Louis (33820).