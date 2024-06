Résultat des européennes à Étauliers : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quel score pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes 2024 ? Une autre interrogation de ces européennes sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la Nupes. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 24,31% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 7,08% à Étauliers, contre 12,7% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes à Étauliers ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très scruté. Les sondeurs annoncent une liste Bardella à environ un tiers des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des élections européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait le porter à 50% à Étauliers, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait relativiser les projections les plus risquées.

15:02 - Les inscrits d'Étauliers plutôt favorables à Le Pen en 2022 Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient offert un joli démarrage pour le RN à Étauliers. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la cité avec 45,26% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 65,87% au deuxième, lui assurant la meilleure place à l'échelle communale sur la circonscription couvrant la zone. Il a même fait plus de voix aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 41,88% au premier tour et 66,57% au deuxième dans la commune.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Étauliers en 2019 ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait aussi comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Étauliers, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, s'était imposée, glanant 40,83% des voix devant Nathalie Loiseau à 12,7% et Yannick Jadot à 7,26%.

11:45 - Dynamique électorale à Étauliers : une analyse socio-démographique À Étauliers, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,96%. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (30,41%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 527 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,81%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,72%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Étauliers mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,23% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Étauliers : quel était le taux d'abstention aux précédentes européennes ? Comment votent d'ordinaire les habitants de cette commune ? A l'occasion des dernières élections européennes, 583 inscrits sur les listes électorales d'Étauliers (Gironde) s'étaient rendus aux urnes (soit 53,63%). La participation était de 38,83% pour le scrutin de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Étauliers, 68,72% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Étauliers À Étauliers, l'un des facteurs forts des élections européennes 2024 sera indéniablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,43% au premier tour. Au deuxième tour, 52,9% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 078 personnes en âge de voter dans la commune, 26,07% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 24,21% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.