Résultat des européennes au Verger : l'élection 2024 en direct

19:31 - Que vont décider les supporters de la Nupes au Verger ? Une autre interrogation qui enveloppe ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. La réserve de voix apparaît comme conséquente au Verger. Lors du premier tour des élections du Parlement au Verger, le binôme Nupes avait en effet réuni 38,11% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 9,14% au Verger, contre 16,79% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quels résultats pour le RN lors des européennes au Verger ? Si au niveau national, les intentions de vote chiffrent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella à environ 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage Hayer au Verger ? Avec 18,38%, c'est un trop petit résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen au Verger au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 29,66% et 22,92% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 65,58% contre 34,42% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Au premier tour des législatives, Le Verger, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 38,11%, alors que le RN sera derrière à 17,31%. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Au Verger, Yannick Jadot en première position lors des dernières européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler évident au moment du scrutin de ce dimanche. Yannick Jadot s'imposait au Verger lors des européennes il y a cinq ans, avec 20,52%. La liste repoussait le RN de Jordan Bardella aux seconds rôles avec 17,91% des votes.

11:45 - Le Verger aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La démographie et le contexte socio-économique du Verger contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 210 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,08%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,7%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 584 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,06%) et le nombre de résidences HLM (14,47% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation au Verger mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,22% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Le Verger : quel était le niveau de participation aux précédentes élections européennes ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Lors des dernières élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 53,04% des inscrits sur les listes électorales du Verger. La participation était de 44,31% en 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. Au Verger, 65,54% des votants avaient voté.

09:30 - C'est le moment de voter au Verger pour les européennes Au Verger, l'une des clés des européennes sera immanquablement l'abstention. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 43,57% au premier tour. Au deuxième tour, 45,7% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, 19,96% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 19,98% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.