En direct

19:24 - Sur qui vont converger les orphelins de la Nupes à Brenouille ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait atteint 5,23% à Brenouille, contre 14,44% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa percée lors des dernières législatives. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Brenouille, le binôme Nupes avait en effet glané 24,48% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Qui vont plebisciter les électeurs de la droite à Brenouille ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera un point d'observation clé localement pour ces élections du Parlement européen. Si dans toute la France, les sondeurs annoncent une évolution moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 42% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que celui-ci n'a grappillé que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Résultat favorable au RN à Brenouille ? Elections les plus proches, les législatives avaient offert un puissant résultat pour le RN à Brenouille. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la commune avec 28,08% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,33% au premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,68% et Emmanuel Macron troisième avec 21,01%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 57,52%, devant Emmanuel Macron à 42,48%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Brenouille Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste RN présentée par Bardella qui avait dominé les élections européennes à l'époque à Brenouille, avec 32,32% des voix exprimées (235 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 14,44% suivie par la liste Yannick Jadot avec 9,49%.

11:45 - Brenouille : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Brenouille, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 21,91% de plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 682 euros/an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 734 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,02%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,88%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Brenouille mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,44% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Brenouille : ce qu'il faut savoir Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Sur tout le territoire français, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Brenouille, 71,53% des électeurs avaient voté. L'observation des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. Au moment des européennes de 2019, le taux de participation s'élevait à 47,36% des électeurs de Brenouille (Oise). La participation était de 38,99% en 2014.

09:30 - Participation à Brenouille : les leçons des précédentes élections L'abstention sera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Brenouille. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 28,01% au niveau de la commune, contre une abstention de 28,19% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,13% au premier tour et seulement 57,45% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Brenouille ? Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?