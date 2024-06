En direct

19:12 - À Bons-en-Chablais, quels seront les reports du vote Nupes ? En plus du résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais il faut noter que Le candidat de gauche avait obtenu 3,75% à Bons-en-Chablais, contre 24,43% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, en 2022. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement à Bons-en-Chablais, le binôme Nupes avait en effet cumulé 23,89% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,43% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,51% pour Yannick Jadot, 0,79% pour Fabien Roussel et 1,62% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Bons-en-Chablais, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections des députés européens, localement. Si en France, les instituts de sondage prévoient une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait virtuellement Bardella à environ 30% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a enregistré que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les électeurs de Bons-en-Chablais plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Bons-en-Chablais lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,71%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,95%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 43,77% contre 56,23%. Le RN ne convainquait pas plus à Bons-en-Chablais quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 18,4% au premier tour, contre 25,18% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de votes, avec 60,07% sur la seule circonscription couvrant Bons-en-Chablais.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes à Bons-en-Chablais Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Avec un résultat de 19,32%, Jordan Bardella avait été distancé lors des européennes à l'époque par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 24,43%.

11:45 - Comment la composition démographique de Bons-en-Chablais façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Bons-en-Chablais, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,96% et une densité de population de 285 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (84,08%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 742 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,82% et d'une population immigrée de 12,06% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Bons-en-Chablais mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,12% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Bons-en-Chablais : ce qu'il faut retenir Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,88%. L'étude des résultats des précédentes élections permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 55,52% au niveau de Bons-en-Chablais (Haute-Savoie). Le taux d'abstention était de 59,08% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Bons-en-Chablais ? À Bons-en-Chablais, le taux de participation sera à n'en pas douter un critère déterminant du scrutin européen. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 4 074 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 24,25% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 25,89% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation serait par exemple capable de ramener les citoyens de Bons-en-Chablais dans les bureaux de vote.