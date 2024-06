Résultat des européennes à Brest : l'élection 2024 en direct

En direct

19:06 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Brest à la loupe Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 23,24% à Brest, contre 8,98% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu malgré sa performance lors des élections législatives. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Brest, la Nupes avait en effet cumulé 35,34% des votes si on englobe les 2 circonscriptions de la ville. Un chiffre à comparer avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Brest, entre les 23,24% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,76% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,27% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Brest ? Si dans toute la France, les intentions de vote dessinent une progression du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella tout proche des 20% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a pour l'instant gagné que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage Hayer à Brest ? Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 15,98% contre 28,76% pour Emmanuel Macron et 28,17% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 30,17% contre 69,83%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,81% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Nupes obtiendront 35,34% des voix. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.

12:45 - 23,24% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Brest Les résultats de ce soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était largement battu aux élections européennes à l'époque localement. Le chef de file du RN achevait l'élection troisième, avec 14,83%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 23,24% et Yannick Jadot avec 18,43%.

11:45 - Brest : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et le contexte socio-économique de Brest contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans la ville, 42% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,5% ont 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (66,05%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 41 767 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (20,94%) et le nombre de résidences HLM (18,32% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 11,6% à Brest, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Brest Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Au moment des européennes de 2019, parmi les 41 342 inscrits sur les listes électorales à Brest, 49,36% étaient allés voter. La participation était de 40,8% en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Brest : scrutin en cours Ce dimanche, lors des européennes à Brest, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 71,67% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 69,69% au deuxième tour, c'est-à-dire 60 123 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Les populations des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?