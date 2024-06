En direct

19:08 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter des 32% de la Nupes à Plouzané ? Après le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des dernières européennes, s'était élevée à 25,45% à Plouzané, contre 9,22% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Plouzané, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - La liste Bardella favorite à Plouzané pour les européennes ? Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Plouzané. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi anticiper plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Quelques résultats à prendre en compte Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 18,3% contre 33,33% pour Emmanuel Macron et 21,11% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron terminant à 69,22% contre 30,78% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Plouzané, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! L'emporter avec 37,37%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 13%. Plouzané choisira d'ailleurs un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 54,71%.

12:45 - En 2019, des européennes déjà tranchantes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble également sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait échoué aux élections européennes sur place. La tête de liste RN se classait troisième, avec 15,77%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 25,45% et Yannick Jadot avec 17,61%.

11:45 - Plouzané aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Plouzané, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections européennes. La répartition démographique peut agir sur les orientations des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,88% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (89,39%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 5 329 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,58%) et le nombre de résidences HLM (9,75% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 9,27% à Plouzané, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Plouzané : quel était le pourcentage de participation aux européennes ? Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des derniers scrutins européens ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 52,39% des inscrits sur les listes électorales de Plouzané avaient pris part au vote. La participation était de 43,65% en 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Abstention à Plouzané : que retenir des précédentes élections ? L'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Plouzané. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des familles, cumulée avec les craintes engendrées par le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie sont susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Plouzané . Au second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 22,71% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 22,31% au premier tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,72% au premier tour. Au deuxième tour, 50,12% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Plouzané cette année ?