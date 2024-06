Résultat des européennes à Bretagne-de-Marsan : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Bretagne-de-Marsan lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,63%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,65%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 41,73% contre 58,27%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,09% au premier tour, contre 41,26% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de suffrages, avec 65,15% sur la seule circonscription recouvrant Bretagne-de-Marsan.

11:45 - Les défis socio-économiques de Bretagne-de-Marsan et leurs implications électorales

La composition démographique et la situation socio-économique de Bretagne-de-Marsan façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 42,88% de population active et une densité de population de 119 hab par km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 7,67% pourrait agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (8,7%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 639 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,58%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,45%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bretagne-de-Marsan mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,13% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.