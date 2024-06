En direct

19:26 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Benquet scruté Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 9,35% à Benquet, contre 23,77% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des législatives, en 2022. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Benquet, le binôme Nupes avait en effet glané 23,99% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,34% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,42% pour Yannick Jadot, 1,63% pour Fabien Roussel et 4,62% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Benquet avant les européennes ? Le résultat du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection 2024, localement. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Benquet. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour l'amener à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Benquet ? Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,21% contre 27,97% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 39,36% contre 60,64%. Le RN ne convainquait pas plus à Benquet par la suite, lors des élections du Parlement, avec 13,64% au premier tour, contre 40,66% pour le binôme LREM. Au second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui remportera le plus de suffrages, avec 62,66% sur l'unique circonscription recouvrant Benquet.

12:45 - 23,77% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Benquet Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? À Benquet, les dernières européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,77% des votes. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 18,02% et Yannick Jadot avec 13,08%.

11:45 - Élections européennes à Benquet : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Benquet, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des européennes. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 25,93% de plus de 60 ans. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,92%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 814 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (4,41%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,18%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Benquet mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,12% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Benquet : la mobilisation des habitants aux européennes Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? A l'occasion des élections européennes de 2019, 44,9% des électeurs de Benquet (Landes) avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 53,33% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Benquet : la participation en question À Benquet, l'un des critères clés du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. La guerre aux portes de l'Europe est notamment capable d'impacter la participation à Benquet (40280). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 18,8% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 18,19% au premier tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,9% au premier tour. Au second tour, 45,62% des électeurs ne se sont pas déplacés.