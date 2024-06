Résultat des européennes à Bretenoux : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Bretenoux pour ces européennes 2024 ? Une autre interrogation de ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nupes. A l'issue du premier round des législatives, la candidature Nupes avait attiré 14,24% des voix dans la localité. Une somme à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 13,37% à Bretenoux, contre 20,49% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les sondages de Jordan Bardella convoités à Bretenoux Quand on analyse la progression du Rassemblement national anticipée par les intentions de vote au niveau national pour ces européennes, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier devrait se situer à environ 29% à Bretenoux. Un verdict qui concorde avec les points déjà gagnés par les lepénistes dans la zone depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections de 2024 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Bretenoux lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,36%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,38%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,5% contre 56,5%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 15,21% au premier tour, contre 40,94% pour le binôme Divers gauche. Le second tour restera sur cette partition, qui verra également le binôme Divers gauche finir gagnant.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Nathalie Loiseau avait vaincu à Bretenoux lors des européennes il y a cinq ans, avec 20,49%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 19,1% des bulletins.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Bretenoux À Bretenoux, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 24% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,74%. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (35,14%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 645 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,59%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,38%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bretenoux mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,61% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Bretenoux : quel était le niveau d'abstention aux élections européennes ? Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes s'élevait à 50,12%. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 616 personnes en âge de voter à Bretenoux, 58,39% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 55,98% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes à Bretenoux sont lancées La participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Bretenoux. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 76,08% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection, contre une participation de 80,38% au premier tour, c'est-à-dire 840 personnes. En comparaison, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des Français sont par exemple capables de renforcer l'engagement civique des citoyens de Bretenoux .