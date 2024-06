En direct

19:13 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Briare pour ces européennes 2024 ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 19,74% des voix dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 5,56% à Briare, contre 20,21% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les sondages de Bardella font espérer à Briare Le résultat obtenu par le RN sera la clé du scrutin pour cette élection du Parlement européen 2024 localement, comme au niveau national. On note que Briare fait partie des quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,5% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 28,76% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Des tendances à retenir Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient offert un beau démarrage pour le Rassemblement national à Briare. Le parti s'était élevé en tête dans la localité avec 31,73% au 1er tour et surtout 54,04% au 2e, lui garantissant d'être tout en haut du paysage municipal sur la circonscription couvrant la zone. Il a même récolté un pourcentage plus élevé aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. La candidate avait engrangé 28,76% au premier tour et 48,27% au 2e dans la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Briare Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste de Bardella qui l'avait emporté aux européennes à l'époque à Briare, avec 30,5% des bulletins devant la liste de Nathalie Loiseau avec 20,21% et la liste François-Xavier Bellamy avec 8,77%.

11:45 - Analyse socio-économique de Briare : perspectives électorales Quel portrait faire de Briare, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 5 113 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 320 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 1 451 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 16,67 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 34,8 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 424 résidents étrangers, représentant 8,14% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2129,83 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 17,02%, annonçant une situation économique fragile. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Briare contribue à élaborer l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Briare : quel était le niveau d'abstention aux élections européennes ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Briare, 73,05% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 51,66% dans la commune de Briare. L'abstention était de 58,7% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Briare : la participation au cœur des préoccupations À Briare, le niveau de participation constituera incontestablement l'un des critères essentiels du scrutin européen. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 31% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 30,25% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. La flambée des prix qui pèse sur le budget des Français est notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Briare (45250).