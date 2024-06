Résultat des européennes à Ouzouer-sur-Trézée : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Ouzouer-sur-Trézée pour ces européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait obtenu 4,82% à Ouzouer-sur-Trézée, contre 14,91% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Ouzouer-sur-Trézée, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 10,63% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du Parti communiste. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Ouzouer-sur-Trézée, entre les 14,91% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,62% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,15% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Pour le Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella font saliver à Ouzouer-sur-Trézée Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors des européennes sera très scruté. On note que Ouzouer-sur-Trézée compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 40,14% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 39,87% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Les votants d'Ouzouer-sur-Trézée penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un bon score pour le Rassemblement national à Ouzouer-sur-Trézée. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la commune avec 43,00% au 1er round avant un formidable 61,78% au second sur l'unique circonscription du secteur. Le RN a même enregistré un meilleur chiffre aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle précédente, puisqu'elle avait accumulé 39,87% au premier tour et 58,77% au deuxième dans la commune.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Ouzouer-sur-Trézée, à 40,14%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 14,91% et François-Xavier Bellamy à 11,01%.

11:45 - Élections européennes à Ouzouer-sur-Trézée : un éclairage démographique Dans la ville d'Ouzouer-sur-Trézée, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 23,55% et une densité de population de 19 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (39,8%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 422 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (2,98%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,91%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,11%, comme à Ouzouer-sur-Trézée, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

10:30 - Participation aux européennes à Ouzouer-sur-Trézée : un aperçu détaillé Comment votent généralement les électeurs de cette localité ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation atteignait 52,95% des électeurs d'Ouzouer-sur-Trézée (Loiret). Le taux de participation était de 49,84% lors du scrutin européen de 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Ouzouer-sur-Trézée : scrutin en cours Le niveau d'abstention constituera sans aucun doute un critère essentiel du scrutin européen 2024 à Ouzouer-sur-Trézée. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,84% au premier tour. Au deuxième tour, 50,43% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Ouzouer-sur-Trézée pour les élections européennes ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 812 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,26% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 25,37% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.