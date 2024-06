Résultat des européennes à Bricqueville-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les votes de la coalition de gauche scrutés En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 23,87% à Bricqueville-sur-Mer, contre 8,24% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement à Bricqueville-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,88% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Bricqueville-sur-Mer, entre les 23,87% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,91% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,39% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Bricqueville-sur-Mer ? Les sondages d'opinion annoncent une liste RN à 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des dernières élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait le porter à 28% à Bricqueville-sur-Mer, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a en fait gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait tempérer les conclusions les plus simplistes.

15:02 - Avantage Renaissance à Bricqueville-sur-Mer ? Bricqueville-sur-Mer avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,32%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 32,91% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 37,18% contre 62,82%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 14,53% au premier tour, contre 33,39% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Bricqueville-sur-Mer, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée lors du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Bricqueville-sur-Mer il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs il y a cinq ans, Jordan Bardella terminant deuxième avec 18,49% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 23,87%.

11:45 - Comment la composition démographique de Bricqueville-sur-Mer façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Bricqueville-sur-Mer, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 266 habitants répartis dans 803 logements, ce bourg présente une densité de 92 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 56 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 786 foyers fiscaux. Dans le bourg, 27 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,78 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 49,73% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 58,59% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 594,12 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Bricqueville-sur-Mer s'inscrit dans l'histoire européenne.

10:30 - Analyse de la participation lors des élections européennes à Bricqueville-sur-Mer Au cours des dernières années, les 1 309 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, 619 inscrits sur les listes électorales de Bricqueville-sur-Mer (Manche) avaient pris part au scrutin (soit 60,87%). La participation était de 46,6% lors des élections européennes de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes démarrent à Bricqueville-sur-Mer : quel sera le taux d'abstention ? À Bricqueville-sur-Mer, l'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. L'inflation et ses répercussions sur la vie des ménages pourraient en effet renforcer l'engagement civique des habitants de Bricqueville-sur-Mer (50290). Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, 79,87% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 80,86% au second tour, ce qui représentait 904 personnes. Pour comparer, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 52,17% au premier tour. Au second tour, 53,24% des votants ont exercé leur droit de vote.