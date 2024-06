Résultat des européennes à Lingreville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Tourneville-sur-Mer ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait obtenu 5,87% à Tourneville-sur-Mer, contre 28,04% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Au cours du premier tour des législatives à Tourneville-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet glané 22,1% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,28% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,06% pour Yannick Jadot, 1,16% pour Fabien Roussel et 2,18% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF.

17:08 - Que vont trancher les électeurs de Tourneville-sur-Mer ? À Tourneville-sur-Mer, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,52% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,49% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Des indicateurs à prendre en compte C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Tourneville-sur-Mer lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,33%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 26,49%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,24% contre 53,76%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 17,6% au premier tour, contre 31,97% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Tourneville-sur-Mer, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée lors du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - 28,04% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Tourneville-sur-Mer Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble toujours indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Nathalie Loiseau l'emportait à Tourneville-sur-Mer lors des européennes à l'époque, avec 28,04%. La liste réleguait le RN de Jordan Bardella aux seconds rôles avec 26,52% des voix.

11:45 - Tourneville-sur-Mer : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Tourneville-sur-Mer, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 663 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 63 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 16,81 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 75,17 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 57,38% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 61,9% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 213,64 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Finalement, à Tourneville-sur-Mer, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Tourneville-sur-Mer : ce qu'il faut retenir Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations démocratiques passées. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 499 personnes en âge de voter à Tourneville-sur-Mer, 41,91% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 50,89% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Tourneville-sur-Mer : l'abstention en question Le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des facteurs clés de ces élections européennes à Tourneville-sur-Mer. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Tourneville-sur-Mer (50660). A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,88% des électeurs de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 20,65% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.