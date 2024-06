En direct

19:15 - Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Le candidat de gauche s'était élevé à 9,24% à Brie, contre 18,89% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Brie, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 25,51% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat à Brie pour la liste RN ? Les sondeurs dessinent une liste RN à 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son score de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit l'amener à 32% à Brie, soit dix points de plus également que ses 22,33% dans la commune. Mais Brie n'est pas la France et on note que le parti n'a pour l'instant enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Brie ? Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Brie avec 25,95% contre 27,96% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 46,05% contre 53,95%. Le RN ratait aussi la première marche à Brie par la suite, lors des élections des députés, avec 24,36% au premier tour, contre 25,51% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Brie, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie à l'issue du second tour, achevant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes à Brie Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble de nouveau évident au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Brie, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait pris la première place, glanant 22,33% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 18,89% et Yannick Jadot à 15,86%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Brie Dans les rues de Brie, les élections sont en cours. Avec ses 4 188 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 153 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la ville, 16,41 % des résidents sont des enfants, et 21,53 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 46,07% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,32%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 28 717 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. Pour résumer, Brie incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Brie : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Brie, 68,21% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il faut analyser les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, sur les 1 596 inscrits sur les listes électorales à Brie, 49,19% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 61,42% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Brie L'un des facteurs décisifs du scrutin européen sera sans nul doute le niveau d'abstention à Brie. Le conflit armé ukrainien ainsi que ses répercussions sur les tarifs du quotidien sont par exemple susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens de Brie . Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,36% au sein de la ville, contre un taux d'abstention de 21,12% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,81% au premier tour et seulement 54,68% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Brie ?