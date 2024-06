En direct

19:11 - À Ruelle-sur-Touvre, quel candidat vont plebisciter les supporters de la gauche ? En plus du résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche avait obtenu 8,57% à Ruelle-sur-Touvre, contre 22,5% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Ruelle-sur-Touvre, le binôme Nupes avait en effet accumulé 25,3% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Ruelle-sur-Touvre pour le Rassemblement national ? Si en France, les sondages d'opinion annoncent une progression moyenne du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 31% dans la commune), on note néanmoins que ce dernier n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les votants de Ruelle-sur-Touvre plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Ce sont Emmanuel Macron avec 28,04% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,54% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de la présidentielle il y a deux ans à Ruelle-sur-Touvre. Marine Le Pen n'affichait quant à elle que 22,21%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 40,89% contre 59,11%. Avec 17,52%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 30,19% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes 2019 à Ruelle-sur-Touvre Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Ruelle-sur-Touvre, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 22,5% des votes. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 21,79% et Yannick Jadot avec 15,87%.

11:45 - Ruelle-sur-Touvre : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la commune de Ruelle-sur-Touvre, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. Dans la commune, 15,49% des résidents sont des enfants, et 12,19% de 75 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 449 € par an montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 2 535 votants. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (17,91%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,47%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Ruelle-sur-Touvre mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,21% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Ruelle-sur-Touvre : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%, mieux qu'en 2014. L'analyse des résultats des scrutins européens antérieurs permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. En 2019, lors des élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 51,57% au sein de Ruelle-sur-Touvre (Charente). Le taux d'abstention était de 59,6% en 2014.

09:30 - Election à Ruelle-sur-Touvre : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le taux de participation constituera un facteur clé de ce scrutin européen à Ruelle-sur-Touvre. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 27,74% dans la ville. Le taux d'abstention était de 25,41% au premier tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,57% au premier tour. Au second tour, 53,99% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Ruelle-sur-Touvre ? L'inflation qui plombe les finances des Français cumulée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle seraient notamment capables d'avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Ruelle-sur-Touvre.