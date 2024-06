Résultat des européennes à Champniers : l'élection 2024 en direct

En direct

19:13 - Quels peuvent être les reports du score Nupes à Champniers ? Une autre source de doute de ces européennes est celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 24,1% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 7,06% à Champniers, contre 23,13% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Champniers ? Si à l'échelle nationale, les enquêtes d'opinion chiffrent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait Bardella à 33% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a en fait gagné que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les électeurs de Champniers penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Champniers lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,06%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 24,02%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 41,42% contre 58,58%. Le RN ratait aussi la première marche à Champniers un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 18,42% au premier tour, contre 33,15% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Champniers, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes à Champniers Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? 23,86% des voix s'étaient portées vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 23,13% et Yannick Jadot à 15,3%. Le mouvement nationaliste avait convaincu ainsi pas moins de 524 votants de Champniers.

11:45 - Comprendre l'électorat de Champniers : un regard sur la démographie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Champniers révèlent des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des européennes. Avec 45,93% de population active et une densité de population de 115 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,72% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (86,66%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 2 221 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,14%) met en lumière des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,98%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Champniers mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,02% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Elections européennes précédentes à Champniers : l'impact de l'abstention Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Champniers, 70,86% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. En 2019, durant les élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 47,91% des inscrits sur les listes électorales de Champniers (Charente). Le taux d'abstention était de 56,33% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Election à Champniers : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Champniers, l'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues des élections européennes. Les études indiquent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 76,67% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 79,14% au premier tour, c'est-à-dire 3 551 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.