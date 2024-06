En direct

19:06 - À Brive-la-Gaillarde, quelles sont les options de reports du vote Nupes ? En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Glucksmann avait glané 8,44% à Brive-la-Gaillarde, contre 23,45% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Brive-la-Gaillarde, le binôme Nupes avait en effet glané 22,28% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Sur qui vont converger les supporters de droite à Brive-la-Gaillarde ? Le résultat de la liste Bardella sera un enjeu pour cette élection des députés européens à l'échelle locale. À Brive-la-Gaillarde, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 19,83% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 19,93% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Brive-la-Gaillarde ? Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 19,93% contre 27,29% pour Emmanuel Macron et 20,52% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,62% contre 61,38%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,71%, alors que les candidats LREM obtiendront 23,56% des voix. Brive-la-Gaillarde choisira d'ailleurs un binôme Les Républicains au second tour, finalement vainqueur localement avec 57,74%.

12:45 - 23,45% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Brive-la-Gaillarde Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Lors des européennes à l'époque, Bardella enregistrait 19,83% des votes. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première place avec 23,45%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Brive-la-Gaillarde aux élections européennes La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Brive-la-Gaillarde façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,8% et une densité de population de 974 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2133,52 euros par mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 15 420 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,69% et d'une population étrangère de 7,44% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Brive-la-Gaillarde mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,72% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Participation aux élections européennes à Brive-la-Gaillarde : un regard approfondi Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Brive-la-Gaillarde, 71,65% des votants n'avaient pas voté. Au cours des précédentes consultations politiques, les 47 845 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, durant les élections européennes, parmi les 15 468 inscrits sur les listes électorales à Brive-la-Gaillarde, 53,00% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 56,01% en 2014.

09:30 - Abstention à Brive-la-Gaillarde : quelles perspectives pour les européennes ? L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera immanquablement l'ampleur de la participation à Brive-la-Gaillarde. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,02% au premier tour et seulement 45,44% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Brive-la-Gaillarde ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 71,32% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 68,79% au second tour, soit 22 547 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.