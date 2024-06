Résultat des européennes à Seillons-Source-d'Argens : l'élection 2024 en direct

En direct

15:37 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Seillons-Source-d'Argens Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut aussi sembler avisé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans. Ladite liste glanait 33,56% des voix, devant Nathalie Loiseau à 20,98% et Yannick Jadot à 10,32%.

11:45 - Seillons-Source-d'Argens et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Seillons-Source-d'Argens, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 617 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 217 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 19,68 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 23,0 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,64% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 46,21% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 462,70 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. En résumé, Seillons-Source-d'Argens incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Participation aux européennes à Seillons-Source-d'Argens : les chiffres clés La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. En 2019, pendant les européennes, parmi les 918 personnes en âge de voter à Seillons-Source-d'Argens, 52,87% étaient restées chez elles, contre une abstention de 53,16% il y a dix ans.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Seillons-Source-d'Argens ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera incontestablement la participation à Seillons-Source-d'Argens. Pour le premier tour de la présidentielle, sur les 2 060 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,01% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 21,92% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 59,75% au premier tour et seulement 57,16% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Seillons-Source-d'Argens ? Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale sont de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Seillons-Source-d'Argens.