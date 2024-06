Résultat des européennes à Brugheas : l'élection 2024 en direct

En direct

19:27 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Brugheas ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 19,4% des bulletins dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 4,01% à Brugheas, contre 22,07% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 22,07% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 27,72% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 24,88% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel score pour le RN à Brugheas lors des européennes ? Le résultat du Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen 2024. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Brugheas semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans la localité. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Avantage Renaissance à Brugheas ? Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Brugheas avec 26,88% contre 27,72% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 49,01% contre 50,99%. Le RN ratait aussi la première marche à Brugheas un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,55% au premier tour, contre 24,88% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Brugheas, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera désignée au moment du second tour, achevant l'échec du RN.

12:45 - En 2019, un précédent déjà tranchant Regarder en arrière semble encore logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait fini première des élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite glanait 27,93% des votes, devant Nathalie Loiseau à 22,07% et François-Xavier Bellamy à 10,37%.

11:45 - Brugheas : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Brugheas, les élections sont en cours. Dotée de 750 logements pour 1 547 habitants, la densité de la ville est de 54 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 95 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 868 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,22 % des résidents sont des enfants, et 29,39 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,12% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 37,79% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 862,04 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Pour finir, à Brugheas, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Analyse de la participation lors des dernières élections européennes à Brugheas L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 641 inscrits sur les listes électorales de Brugheas avaient pris part au vote (soit 58,7%), à comparer avec une participation de 45,68% en 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle nationale, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Brugheas, 61,41% des électeurs avaient participé.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Brugheas L'un des critères importants du scrutin européen 2024 sera incontestablement le taux de participation à Brugheas. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 82,34% dans la commune. La participation était de 80,91% au second tour, ce qui représentait 962 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,76% au premier tour. Au second tour, 46,77% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Brugheas cette année ? Les habitants des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?