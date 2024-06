En direct

19:27 - À Hauterive, qui vont plebisciter les supporters de la Nupes ? Outre le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 21,61% à Hauterive, contre 3,22% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Hauterive, le binôme Nupes avait en effet glané 18,48% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,13% pour Yannick Jadot, 3,4% pour Fabien Roussel et 1,5% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Hauterive, entre les 21,61% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,12% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,04% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Hauterive, un favori aux européennes ? Le résultat en faveur du RN sera un enjeu clé au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. Si dans l'Hexagone, les enquêtes d'opinion annoncent une progression du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 40% dans la commune), on note néanmoins que ce dernier n'a grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Avantage RN à Hauterive ? La cité d'Hauterive avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection suprême 2022. La cheffe de file de l'ancien FN prenait les devants avec 32,79% au 1er tour. Au 2e tour, elle surclassait aussi Macron avec 51,15%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 22,61% des votes sur place, contre 28,04% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (60,41%).

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes à Hauterive Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut aussi sembler avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Hauterive, à 30,57%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 21,61% et Yannick Jadot à 9,66%.

11:45 - Élections européennes à Hauterive : impact de la démographie et de l'économie locale Les données démographiques et socio-économiques d'Hauterive révèlent des tendances évidentes susceptibles d'affecter les résultats des élections européennes. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le bourg, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 31,21% de 60 ans et plus. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (83,09%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 471 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,35%) et le nombre de résidences HLM (7,78% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Hauterive mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 28,92% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Hauterive : un regard approfondi Au cours des précédentes élections, les 1 199 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 45,94% des inscrits sur les listes électorales d'Hauterive (Allier) avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 54,0% lors du scrutin européen de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Hauterive pour les européennes Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Hauterive ? L'inflation qui plombe les finances des familles est de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens d'Hauterive . Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,19% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux de participation de 78,55% au deuxième tour, ce qui représentait 736 personnes. En proportion, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.