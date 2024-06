Résultat des européennes à Bruille-Saint-Amand : l'élection 2024 en direct

En direct

19:27 - À Bruille-Saint-Amand, qui va prendre avantage du vote Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Bruille-Saint-Amand, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,54% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 3,28% à Bruille-Saint-Amand, contre 15,17% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 15,17% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,28% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,67% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Pour le Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella observés à Bruille-Saint-Amand À Bruille-Saint-Amand, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 36,38% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 34,82% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que prédisent les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Des indicateurs à retenir C'est certainement le scrutin présidentiel qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. La cité de Bruille-Saint-Amand avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection suprême de 2022 puisque la leader de l'ancien FN s'imposait avec 34,82% au 1er round. Elle elle conservait son avantage au deuxième tour avec 56,77%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 32,2% des voix sur place, contre 32,54% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (54,66%).

12:45 - 36,38% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Bruille-Saint-Amand Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble de nouveau une évidence au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. C'est la liste Rassemblement national portée par Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque à Bruille-Saint-Amand, avec 36,38% des voix exprimées (211 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 15,17% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 13,28%.

11:45 - Bruille-Saint-Amand : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les électeurs de Bruille-Saint-Amand peuvent-ils affecter le résultat des élections européennes ? Le taux de chômage à 9,35% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec 46,24% de population active et une densité de population de 211 habitants/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (13,43%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 589 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,76%) révèle des besoins de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (9,15%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Bruille-Saint-Amand mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,67% des résidents titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Bruille-Saint-Amand : quel était le taux de participation aux précédentes élections européennes ? Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents scrutins européens. En 2019, pendant les européennes, le taux d'abstention atteignait 49,71% au sein de Bruille-Saint-Amand, à comparer avec un taux d'abstention de 57,58% en 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : l'abstention aux européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Bruille-Saint-Amand À Bruille-Saint-Amand, la participation sera l'une des clés du scrutin européen. Les habitants des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 73,27% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au vote. La participation était de 74,25% au second tour, c'est-à-dire 946 personnes. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 46,38% au premier tour. Au second tour, 46,46% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Bruille-Saint-Amand cette année ?