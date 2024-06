En direct

19:14 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? En plus du résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais Le candidat de gauche avait atteint 3,83% à Hergnies, contre 13,46% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa percée lors des dernières législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Hergnies, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,78% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Hergnies avant les européennes ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors des élections européennes sera très analysé. A noter : Hergnies fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 39,96% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 38,04% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un joli résultat pour le RN à Hergnies. Ce dernier avait fini en tête dans la commune avec 36,31% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 51,84% au 2e (Hergnies ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,04% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,66% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,5%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 61,87%, devant Emmanuel Macron à 38,13%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait encore une fois comme une évidence au moment du scrutin de ce dimanche. 39,96% des votes étaient tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 13,46% et Yannick Jadot à 9,15%. Le mouvement eurosceptique s'était imposé avec pas moins de 585 électeurs d'Hergnies.

11:45 - Hergnies : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La structure démographique et socio-économique d'Hergnies détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections européennes. Avec un taux de chômage de 13,59% et une densité de population de 408 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (17,04%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 310 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,15%) révèle des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,76%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Hergnies mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,15% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Hergnies : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des dernières élections ? A l'occasion des européennes de 2019, parmi les 1 552 personnes en âge de voter à Hergnies, 53,82% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 64,04% lors des européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de voter à Hergnies pour les élections européennes À Hergnies, le taux de participation constituera immanquablement un critère déterminant de ce scrutin européen. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des familles, cumulée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient entre autres pousser les habitants d'Hergnies à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 29,29% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 31,28% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 60,74% au premier tour et seulement 60,83% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Hergnies cette année ?