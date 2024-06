En direct

19:14 - Qui vont élire les électeurs de la gauche à Bruyères-sur-Oise ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votes lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Bruyères-sur-Oise, le binôme Nupes avait en effet accumulé 33,05% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 4,61% à Bruyères-sur-Oise, contre 15,26% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux dans la soirée...

17:08 - À Bruyères-sur-Oise, un Rassemblement national favori ? On remarque que Bruyères-sur-Oise compte parmi les rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 31,29% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 28,25% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Bruyères-sur-Oise ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 28,25% contre 33,58% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle s'imposera finalement au second avec 50,38% contre 49,62% pour Macron. Le RN ratait aussi la première marche à Bruyères-sur-Oise un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 32,22% au premier tour, contre 33,05% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Bruyères-sur-Oise, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera choisie lors du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - À Bruyères-sur-Oise, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste RN poussée par Jordan Bardella qui avait fini première des élections européennes il y a cinq ans à Bruyères-sur-Oise, avec 31,29% des voix, soit 326 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 15,26% et Manon Aubry avec 9,79%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Bruyères-sur-Oise et leurs implications électorales Quel portrait faire de Bruyères-sur-Oise, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 4 356 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 185 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (12,67 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 358 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 10,99%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2335,89 euros par mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Bruyères-sur-Oise, où la jeunesse équivaut à 43% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Bruyères-sur-Oise : la mobilisation des électeurs aux élections européennes L'abstention des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,37% ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%. Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 4 392 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 57,87% au sein de Bruyères-sur-Oise, contre une abstention de 65,65% lors des européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Bruyères-sur-Oise Le niveau de participation constituera indéniablement un facteur clé du scrutin européen à Bruyères-sur-Oise. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 38,87% au premier tour et seulement 36,77% au second tour. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, 67,83% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 74,31% au premier tour, ce qui représentait 2 074 personnes. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.