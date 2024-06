En direct

19:10 - À Beaumont-sur-Oise, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 fait envie Une autre interrogation de ces élections européennes est celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés à Beaumont-sur-Oise, le binôme Nupes avait en effet réuni 37,25% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 5,73% à Beaumont-sur-Oise, contre 17,45% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Beaumont-sur-Oise ? On remarque que Beaumont-sur-Oise compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 26,58% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 22,15% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Quelques résultats à retenir C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Beaumont-sur-Oise lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,33%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 22,15%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 44,29% contre 55,71%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 21,93% au premier tour, contre 37,25% pour le binôme Nupes. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant encore le binôme Nupes finir gagnant.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Beaumont-sur-Oise Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Beaumont-sur-Oise, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait pris la première place, avec 26,58% des votes face à Nathalie Loiseau à 17,45% et Yannick Jadot à 11,55%.

11:45 - Beaumont-sur-Oise : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Beaumont-sur-Oise, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des européennes. Avec une densité de population de 1731 habitants/km² et 48,79% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,33% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (73,11%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 412 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 15,06% et d'une population étrangère de 10,37% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Beaumont-sur-Oise mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,61% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Beaumont-sur-Oise Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014. Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 9 692 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes de 2019, le pourcentage d'abstention représentait 54,41% des votants de Beaumont-sur-Oise, à comparer avec un taux d'abstention de 59,56% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Beaumont-sur-Oise : scrutin en cours Le taux d'abstention constituera sans aucun doute l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024 à Beaumont-sur-Oise. Les habitants des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 28,57% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 32,79% au second tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.