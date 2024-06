Résultat des européennes à Bernes-sur-Oise : l'élection 2024 en direct

11:45 - Le poids démographique et économique de Bernes-sur-Oise aux élections européennes

Dans la commune de Bernes-sur-Oise, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 42% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,47%. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (10,39%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 797 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 13,63% et d'une population étrangère de 8,35% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 7,77% à Bernes-sur-Oise, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.