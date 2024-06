Résultat des européennes à Buchères : l'élection 2024 en direct

En direct

19:26 - À Buchères, que vont décider les supporters de la gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 10,12% des suffrages dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 4,29% à Buchères, contre 18,68% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 18,68% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 25,51% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 16,41% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat à Buchères pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le résultat obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour ces élections européennes au niveau local, comme dans le reste de la France. À Buchères, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 34% au terme du vote européen et Marine Le Pen 34,72% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Marine Le Pen en tête à Buchères lors de la présidentielle 2022 Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient offert un joli score pour le RN à Buchères. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la ville avec 34,66% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains (Buchères n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,72% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,51% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,63%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,24%, devant Emmanuel Macron à 43,76%.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Buchères en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? 34% des votes étaient tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 18,68% et François-Xavier Bellamy à 10,11%. Le mouvement d'extrême droite cumulait ainsi pas moins de 222 électeurs de Buchères.

11:45 - Dynamique électorale à Buchères : une analyse socio-démographique Dans la ville de Buchères, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,68% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 221 hab par km² et 45,05% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (9,88%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 658 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,48%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,04%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Buchères mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,31% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux européennes à Buchères Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, la participation aux européennes représentait 50%. Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des élections antérieures. En 2019, pendant les européennes, 53,75% des personnes aptes à voter à Buchères avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 48,25% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Buchères À Buchères, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera sans nul doute l'étendue de la participation. Les jeunes affichent fréquemment un désintérêt pour les élections nationales, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 21,14% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,38% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.