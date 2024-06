En direct

19:25 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Verrières convoité L'autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes est celle du vote de gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 14,76% des suffrages dans la localité. Une poussée à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,35% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,81% pour Yannick Jadot, 1,99% pour Fabien Roussel et 1,3% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 3,55% à Verrières, contre 18,53% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Verrières ? Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Verrières. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour anticiper 42% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Verrières plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un beau score pour le RN à Verrières. Ce dernier s'était hissé en tête dans la ville avec 30,78% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,02% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,68% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,35%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 51,51%, devant Emmanuel Macron à 48,49%.

12:45 - À Verrières, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes 2019 Regarder en arrière apparait aussi comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans. Le mouvement attirait 32,61% des voix, contre Nathalie Loiseau à 18,53% et François-Xavier Bellamy à 15,23%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Verrières : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Verrières comme dans toute la France. Dotée de 819 logements pour 1 854 habitants, la densité de la ville est de 186 hab/km². Ses 110 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (91,21 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 50,18% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 38,59% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 428,02 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Verrières, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes précédentes à Verrières Comment ont voté les habitants de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 45,42% des inscrits sur les listes électorales de Verrières, à comparer avec une abstention de 55,78% en 2014. Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Verrières : l'abstention en question Ce 9 juin, lors des élections européennes à Verrières, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 48,47% au premier tour et seulement 48,41% au deuxième tour. Lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 82,23% dans la commune, à comparer avec une participation de 78,45% au premier tour, soit 1 183 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.