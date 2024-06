En direct

19:24 - À Bullion, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à la loupe Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 22,11% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, ce dernier avait glané 7,66% à Bullion, contre 29,45% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du Parti communiste.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Bullion pour les candidats RN ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très commenté. Enseignement clé pour ce dimanche : Bullion fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 13,19% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 13,56% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Bullion plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était largement distancée dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 13,56% contre 36,48% pour Emmanuel Macron et 17,34% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron terminant à 70,11% contre 29,89% pour Le Pen. Avec 9,48%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 40,10% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes aux résultats très nets Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait toujours comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Bullion lors des élections européennes précédentes, avec 29,45% des bulletins. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 19,08% dans la cité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 13,19%.

11:45 - Bullion : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Bullion, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 92 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,47%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres, représentant 40,91%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,52%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,38%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,99% à Bullion, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.

10:30 - Bullion : étude du pourcentage de participation aux élections européennes Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Sur l'ensemble du territoire, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Bullion, 59,01% des électeurs avaient voté. Au cours des consultations démocratiques antérieures, les 1 955 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 62,65% des électeurs de Bullion s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 54,88% il y a 10 ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Bullion pour les européennes L'un des critères principaux de ces européennes sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Bullion. Au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 416 personnes en âge de voter au sein de la commune, 16,03% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,77% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 41,2% au premier tour. Au second tour, 41,67% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Bullion pour les européennes ? Le conflit entre la Palestine et Israël pourrait potentiellement renforcer l'engagement civique des habitants de Bullion (78830).